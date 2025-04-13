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Клубы Испании и Италии из зоны еврокубков интересуются игроком «Спартака» Умяровым

Клубы Испании и Италии из зоны еврокубков интересуются игроком «Спартака» Умяровым
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Клубы из Испании и Италии, которые в этом сезоне активно борются за попадание в еврокубки, активно интересуются полузащитником «Спартака» Наилем Умяровым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Работники спортивных департаментов данных клубов активно собирают информацию о полузащитнике и изучают возможность подписания его летом», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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