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Игорь Акинфеев рассказал, почему не уехал из России в Европу

Игорь Акинфеев рассказал, почему не уехал из России в Европу
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не уехал играть в европейские чемпионаты.

«Я ни о чём не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. Да, наверное, у кого-то мечта — играть в «Барселоне», в «Реале». Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию», — сказал Акинфеев в интервью «Mash на спорте».

В нынешнем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и 10 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 1 млн.

16 апреля ЦСКА сыграет с московским «Динамо» в рамках второго матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

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