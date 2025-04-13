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Гришин: нынешняя молодёжь — будущее ЦСКА, но им ещё расти и расти

Гришин: нынешняя молодёжь — будущее ЦСКА, но им ещё расти и расти
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Бывший тренер молодёжной команды московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал выход четырёх воспитанников армейцев в матче с «Оренбургом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На поле вышли сразу четыре воспитанника моложе 22 лет — Владислав Тороп, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Матвей Лукин.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 55'     0:2 Койта – 90+4'    

«Сразу четыре воспитанника ЦСКА в стартовом составе — хороший знак. Молодёжь развивается, а Николич даёт им играть. Но пока я бы не сравнивал это поколение с теми же Головиным, Чаловым и Кучаевым. Количество это хорошо, но главное — качество. То, что они задействованы, хорошо, это будущее ЦСКА. Но выздоровеет Дивеев — Лукин сядет, Глебов — тоже. Единственный основной игрок на данный момент — Матвей Кисляк. Им ещё расти и расти. А самое важное результат. Можно выпускать хоть 10 воспитанников и занимать 10-е место, не вижу в этом смысла», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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