«Родина» вырвала победу на 90+8-й минуте матча 28-го тура Первой лиги с «Соколом»

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сокол» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 60-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Макс Баришич. Через шесть минут защитник «Сокола» Владимир Ковачевич восстановил равновесие. На 90+8-й минуте гол забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Зорана Жельковича набрала 38 очков за 28 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 28 игр и располагается на 18-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.

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