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«Родина» вырвала победу на 90+8-й минуте матча 28-го тура Первой лиги с «Соколом»

«Родина» вырвала победу на 90+8-й минуте матча 28-го тура Первой лиги с «Соколом»
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сокол» и «Родина». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Галимов. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60'     1:1 Ковачевич – 66'     1:2 Тимошенко – 90+8'    

На 60-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Макс Баришич. Через шесть минут защитник «Сокола» Владимир Ковачевич восстановил равновесие. На 90+8-й минуте гол забил нападающий «Родины» Иван Тимошенко.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Зорана Жельковича набрала 38 очков за 28 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 28 игр и располагается на 18-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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