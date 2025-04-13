Женские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби в рамках 5-го тура Суперлиги
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Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Новые Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева из Рязани. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Спартак (ж)
Москва
1:0 Петрова – 26' 1:1 Кожникова – 55'
Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличилась полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова. «Спартак» отыгрался на 58-й минуте благодаря голу защитницы Анны Кожниковой.
После этой игры в активе обеих команды стало по 13 очков. «Спартак» находится на первом месте в таблице чемпионата России, а ЦСКА располагается на второй строчке.
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