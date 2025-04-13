Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби в рамках 5-го тура Суперлиги

Женские ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби в рамках 5-го тура Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 5-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Новые Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступила Ксения Горячева из Рязани. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Россия — Суперлига (ж) . 5-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 1
Спартак (ж)
Москва
1:0 Петрова – 26'     1:1 Кожникова – 55'    

Первый гол в матче был забит на 26-й минуте. Отличилась полузащитница ЦСКА Татьяна Петрова. «Спартак» отыгрался на 58-й минуте благодаря голу защитницы Анны Кожниковой.

После этой игры в активе обеих команды стало по 13 очков. «Спартак» находится на первом месте в таблице чемпионата России, а ЦСКА располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Сборная России U23 выиграла мини-турнир среди женских национальных команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android