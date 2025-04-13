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«Барселона» сделала заявление по травме защитника Алекса Бальде

«Барселона» сделала заявление по травме защитника Алекса Бальде
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«Барселона» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) сделала заявление относительно травмы левого защитника Алекса Бальде, полученной им в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (1:0).

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Саэнс – 48'    

«Обследования, проведённые сегодня утром, подтвердили у Алекса Бальде повреждение дистального отдела двуглавой мышцы левого бедра. Дата его возвращения будет определена в зависимости от того, как он будет восстанавливаться», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний футболист, вероятнее всего, пропустит финал Кубка Испании с мадридским «Реалом», который пройдёт 26 апреля в Севилье.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «блауграну» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и 10 результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

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