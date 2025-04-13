Сергей Ташуев высказался об удачных выступлениях «Ахмата» после возобновления сезона

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об удачных выступлениях команды после возобновления нынешнего сезона. Грозненцы не проигрывают в чемпионате России в течение восьми встреч, что является повторением клубного рекорда.

— «Ахмат» выдаёт очень хорошую вторую часть сезона – и в плане игры, и в плане результата. Как удалось настроить команду на весну?

– У нас была и неплохая концовка осенней части чемпионата. Мы очень хорошо поработали на сборах, вырабатывали психологию победителя. Но у нас впереди ещё огромнейший путь. Наша игра смотрибельна, однако предстоит ещё больше работы, — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба на своей странице в VK.

После 24 встреч грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, уступая «Химкам» и «Крыльям Советов» по дополнительным показателям. В 25-м туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдёт в субботу, 19 апреля.