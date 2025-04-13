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Экс-тренер «Спартака» Морозов: Павлюченко не был талантливее Дзюбы

Экс-тренер «Спартака» Морозов: Павлюченко не был талантливее Дзюбы
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Экс-тренер «Спартака» Геннадий Морозов сравнил бывших игроков московского клуба Романа Павлюченко и Артёма Дзюбу.

«Павлюченко не был талантливее и сильнее Дзюбы. У каждого свой стиль игры, свои сильные стороны. Павлюченко тоже поиграл и позабивал, но уже закончил. Дзюба же играет и держит себя в форме — молодец. Сколько лет уже он выступает на хорошем уровне, забивает голы, отдаёт передачи.

У Павлюченко была другая манера игры, хоть они немного и похожи. Рекорды Павлюченко не установил, но свой след в футболе оставил. Его помнят и знают», — приводит слова Морозова Legalbet.

Павлюченко играл за «Спартак» с 2003 по 2008 год. В составе московской команды нападающий сыграл 189 матчей, в которых забил 89 голов. В Англии форвард выступал за «Тоттенхэм», за который отметился 42 мячами в 113 играх.

Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России с 235 голами и лучший бомбардир российской сборной с 31 мячом.

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