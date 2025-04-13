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Игрок «Химок» Илья Садыгов рассказал, в каких футбольных аспектах ему нужно прибавить

Игрок «Химок» Илья Садыгов рассказал, в каких футбольных аспектах ему нужно прибавить
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Нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов высказался о тех футбольных аспектах, в которых ему нужно прибавлять, а также рассказал, в чём стал сильнее.

— Как оценишь для себя минувший 2024-й и начало 2025-го?
— Главное командное достижение – прошлогодний выход в РПЛ. Персональное… Всё могло сложиться лучше. И это повод продолжать работать, развиваться, прогрессировать.

— Из тех футбольных качеств, в которых надо прибавлять, какие для тебя сейчас в приоритете?
— Базовые физические обычно развивают в юности, а не в моём возрасте. Хотя поддерживать, конечно, надо. Но игровые аспекты, техника, игра головой, — тут нет предела совершенству. Нужно постоянно шлифовать и апгрейдить, наращивать опыт, работать над собой. Очень важна игровая практика, конечно. Тренироваться – одно, применять в реальном деле – другое. Без регулярного участия в официальных матчах расти труднее. Но рук опускать не стоит, саморазвитие обязательно в любых ситуациях.

— В чём ты стал сильнее за последнее время?
— Прибавил в опыте. Прошёл через вылет из РПЛ и возвращение, пережил ряд непростых моментов как игрок и человек, с чем-то научился справляться, что-то усвоил на будущее, — приводит слова Садыгова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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