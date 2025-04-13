«Аталанта» победила «Болонью» в 32-м туре и опередила «Ювентус» в таблице Серии А

Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 21-й минуте полузащитник Марио Пашалич укрепил преимущество команды из Бергамо.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 61 очко за 32 матча. «Болонья» заработала 57 очков после 32 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 71 очко за 32 встречи.

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