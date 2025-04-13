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Аталанта — Болонья 2:0, результат матча 32-го тура Серии А 13 апреля 2025 года

«Аталанта» победила «Болонью» в 32-м туре и опередила «Ювентус» в таблице Серии А
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Завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Италия — Серия А . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Ретеги – 3'     2:0 Пашалич – 21'    

В начале встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 21-й минуте полузащитник Марио Пашалич укрепил преимущество команды из Бергамо.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 61 очко за 32 матча. «Болонья» заработала 57 очков после 32 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 71 очко за 32 встречи.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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