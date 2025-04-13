Тренер академии ЦСКА: у «МЮ» был класс 92 — надеюсь, армейцы тоже получат свой выпуск 2005

Тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал выход четырёх воспитанников армейцев в матче с «Оренбургом» (2:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. На поле вышли сразу четыре воспитанника моложе 22 лет — Владислав Тороп, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов и Матвей Лукин.

«Мы очень рады, что работа академии приносит результат основной команде. Выросло хорошее поколение футболистов 2003-2005 года рождения. Стоит отдать должное Марко Николичу, который доверяет молодёжи. Возраст для него не помеха. Не каждый так доверится молодым, тем более на таком ответственном отрезке сезона, когда и тройка уже рядом. Глебов, Кисляк, Миша Рядно, Абдулкадыров, Бандикян — они все из одной команды. У «Манчестер Юнайтед» был Класс 92 — надеюсь, что ЦСКА получит свой Класс 2005», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.