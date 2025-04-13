Тренер молодёжки ЦСКА: Кисляка было сложно чему-то научить — надо было просто не мешать

Тренер молодёжной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о воспитаннике красно-синих Матвее Кисляке.

«Ожидаю от всех ребят, что они могут себя проявить. Большой потенциал Матвея Кисляка был виден сразу, ещё в 14 лет. Это уже тогда был маленький профессионал и маленький мужик с самыми хорошими качествами. На поле он всегда находил лучшие решения. В интервью Матвей сказал, что я его многому научил, но это было сложно — надо было просто не мешать развиваться. Он много получил при Федотове и Николиче, они огранили этот бриллиант.

Сложно загадывать о потенциале Кисляка. Всё должно сложиться должным образом, чтобы с дорожки правильной не свернул. Верю, что Матвей всё понимает», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом Чемпионата Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: