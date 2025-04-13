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19-летний вингер «ПСЖ» Дуэ рассказал, как относится к сравнениям с Мбаппе

19-летний вингер «ПСЖ» Дуэ рассказал, как относится к сравнениям с Мбаппе
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19-летний вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ ответил на вопрос, как он относится к сравнениям с экс-нападающим французского гранда Килианом Мбаппе.

«Мне говорили об этих сравнениях, но я — Дезире Дуэ, а Килиан — это Килиан. Он потрясающий игрок и уже многого добился в футболе. Я пытаюсь проложить свой собственный путь», — приводит слова Дуэ Téléfoot.

В нынешнем сезоне Дуэ принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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