Два игрока потеряли сознание из-за столкновения в матче «Сокола» и «Родины» в Первой лиге
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Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев потеряли сознание в результате столкновения в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2). Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи во время верховой борьбы. Игроков увезли с поля на скорой помощи.
Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги.
Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60' 1:1 Ковачевич – 66' 1:2 Тимошенко – 90+8'
«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Зорана Жельковича набрала 38 очков за 28 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 28 игр и располагается на 18-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.
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