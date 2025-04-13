Два игрока потеряли сознание из-за столкновения в матче «Сокола» и «Родины» в Первой лиге

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев потеряли сознание в результате столкновения в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2). Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи во время верховой борьбы. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги.

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Зорана Жельковича набрала 38 очков за 28 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 28 игр и располагается на 18-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.