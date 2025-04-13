Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два игрока потеряли сознание из-за столкновения в матче «Сокола» и «Родины» в Первой лиге

Два игрока потеряли сознание из-за столкновения в матче «Сокола» и «Родины» в Первой лиге
Комментарии

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев потеряли сознание в результате столкновения в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2). Эпизод произошёл на 81-й минуте встречи во время верховой борьбы. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале Первой лиги.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60'     1:1 Ковачевич – 66'     1:2 Тимошенко – 90+8'    

«Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Зорана Жельковича набрала 38 очков за 28 матчей. «Сокол» заработал 22 очка после 28 игр и располагается на 18-й строчке, в зоне вылета. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.

Материалы по теме
«Родина» вырвала победу на 90+8-й минуте матча 28-го тура Первой лиги с «Соколом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android