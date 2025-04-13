Кевин Де Брёйне: это был тяжёлый год, но я хочу играть дальше

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился эмоциями от того, что вновь может играть и тренироваться без болевых ощущений.

«Это был тяжёлый год, грыжа была не в радость. Но последние шесть недель я не испытываю боли, а это огромная разница: играть с болью или нет… Но сейчас я чувствую себя свободно, я могу много тренироваться и чувствую, что могу хорошо работать. Я не знаю, что произойдёт, но я хочу играть дальше, так что посмотрим, где я смогу оказаться», — приводит слова Де Брёйне City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. «Горожане» заплатили немецкому «Вольфсбургу» за трансфер атакующего полузащитника € 76 млн. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб свободным агентом.