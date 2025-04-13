Тренер молодёжки ЦСКА Игдисамов — о Глебове: таких быстрых игроков я ещё не встречал

Тренер молодёжной команды московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился мнением о воспитаннике красно-синих Кирилле Глебове.

«У каждого своё время созревания. У Кирюхи физические качества уже на тот момент позволили попасть в основную команду. Таких быстрых игроков я ещё не встречал, за счёт этого Глебов мог конкурировать с игроками основы ЦСКА. Но остальные качества надо бы ещё подтянуть. Сейчас Кирилл взрослеет, понадобилось чуть больше времени, чтобы созреть.

Надо отдать должное Николичу, который даёт Глебову играть и почувствовать уверенность. При Федотове Кирилла использовали на позиции правого латераля, хотя в молодёжной команде он был левым вингером. Но я всегда говорил ему, что в основной команде играть нужно на любой позиции, пользоваться доверием. Сейчас его переместили ближе к атаке, и это даёт плоды — Глебов начал отдавать и забивать.

Если проанализировать, у Глебова ни одной мышечной травмы. Все — механические, его бьют. Легче совершить фол, чем бежать за ним. Соперники предпочитают играть с Кириллом так. К этому надо быть готовым, и он растёт в этом плане», — сказал Игдисамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 1 млн.