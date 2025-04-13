«Акрон» — «Факел»: Дзюба вывел хозяев вперёд, реализовав 11-метровый

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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды играют на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 72-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал нападающий Артём Дзюба.

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.

На данный момент «Акрон» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 25 очков. «Факел» набрал 15 очков после 23 туров и расположился на 15-й строчке.