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«Сокол» сообщил о состоянии вратаря, потерявшего сознание в столкновении с соперником

«Сокол» сообщил о состоянии вратаря, потерявшего сознание в столкновении с соперником
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Пресс-служба «Сокола» проинформировала о состоянии вратаря команды Никиты Карабашева, потерявшего сознание в результате столкновения с футболистом «Родины» Георгием Юдинцевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60'     1:1 Ковачевич – 66'     1:2 Тимошенко – 90+8'    

«Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании. Сейчас футболист находится в больнице», — написано в телеграм-канале саратовского клуба.

Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

Карабашев был арендован «Соколом» у «Сочи» в минувшем феврале. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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