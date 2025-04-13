«Сокол» сообщил о состоянии вратаря, потерявшего сознание в столкновении с соперником

Пресс-служба «Сокола» проинформировала о состоянии вратаря команды Никиты Карабашева, потерявшего сознание в результате столкновения с футболистом «Родины» Георгием Юдинцевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2).

«Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании. Сейчас футболист находится в больнице», — написано в телеграм-канале саратовского клуба.

Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

Карабашев был арендован «Соколом» у «Сочи» в минувшем феврале. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.