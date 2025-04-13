«Сокол» сообщил о состоянии вратаря, потерявшего сознание в столкновении с соперником
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Пресс-служба «Сокола» проинформировала о состоянии вратаря команды Никиты Карабашева, потерявшего сознание в результате столкновения с футболистом «Родины» Георгием Юдинцевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2).
Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60' 1:1 Ковачевич – 66' 1:2 Тимошенко – 90+8'
«Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании. Сейчас футболист находится в больнице», — написано в телеграм-канале саратовского клуба.
Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.
Карабашев был арендован «Соколом» у «Сочи» в минувшем феврале. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.
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