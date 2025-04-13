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Гол Дзюбы принёс «Акрону» победу над «Факелом» в матче 24-го тура РПЛ

Гол Дзюбы принёс «Акрону» победу над «Факелом» в матче 24-го тура РПЛ
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

На данный момент «Акрон» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 28 очков. «Факел» набрал 15 очков после 24 туров и расположился на 15-й строчке.

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