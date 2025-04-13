В «Родине» рассказали о состоянии здоровья Юдинцева после столкновения с игроком «Сокола»

В «Родине» рассказали о состоянии здоровья защитника Георгия Юдинцева после столкновения с вратарём «Сокола» Никитой Карабашевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2).

«Георгий в сознании, речь нормальная, но ничего не помнит. Игрок останется в Саратове, где ему проведут все необходимые обследования. После точной постановки диагноза станет ясно, когда мы можем забрать его в Москву», — сообщил пресс-атташе «Родины» Иван Потапов корреспонденту «Чемпионата» Марие Куцубеевой.

Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

В нынешнем сезоне Юдинцев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.