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В «Родине» рассказали о состоянии здоровья Юдинцева после столкновения с игроком «Сокола»

В «Родине» рассказали о состоянии здоровья Юдинцева после столкновения с игроком «Сокола»
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В «Родине» рассказали о состоянии здоровья защитника Георгия Юдинцева после столкновения с вратарём «Сокола» Никитой Карабашевым в очном матче команд в 28-м туре Мелбет Первой лиги (1:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
0:1 Баришич – 60'     1:1 Ковачевич – 66'     1:2 Тимошенко – 90+8'    

«Георгий в сознании, речь нормальная, но ничего не помнит. Игрок останется в Саратове, где ему проведут все необходимые обследования. После точной постановки диагноза станет ясно, когда мы можем забрать его в Москву», — сообщил пресс-атташе «Родины» Иван Потапов корреспонденту «Чемпионата» Марие Куцубеевой.

Инцидент произошёл на 81-й минуте. Игроков увезли с поля на скорой помощи.

В нынешнем сезоне Юдинцев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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