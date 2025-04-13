В «Пари НН» рассказали, что футболист Антон Мухин проходит лечение после избиения

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что полузащитник команды Антон Мухин, находящийся в аренде в «Динамо-Владивосток», проходит лечение после избиения президентом дальневосточного клуба Эдуардом Сандлером.

«Антон проходит лечение, для нас сейчас это приоритетный шаг. Чтобы произошедшее не сказалось на здоровье, всё было сделано вовремя и не имело последствий. Сейчас мы сосредоточены исключительно на медицинской части этой ситуации.

Вторым шагом, когда Антон придёт в норму, будем выстраивать юридические моменты с «Динамо» Владивосток. Мы в контакте, всё идёт в рабочем темпе. Наша позиция в том, что футбол должен примирять, делать людей друзьями. Руководствуемся ею и регламентами, которые существуют в России и мире», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте между Эдуардом Сандлером и Антоном Мухиным. Сообщалось, что между президентом и футболистом произошла ссора в бане, после которой Сандлер нанёс игроку несколько ударов по голове и спине. У футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

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