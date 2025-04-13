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Дзюба забил с пенальти в РПЛ впервые с 2021 года, когда форвард играл за «Зенит»

Дзюба забил с пенальти в РПЛ впервые с 2021 года, когда форвард играл за «Зенит»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба реализовал 11-метровый удар в матче 24-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:0). В последний раз футболист забивал с пенальти в Российской Премьер-Лиге в 2021 году, когда он выступал в составе «Зенита». Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

Подчёркивается, что Дзюба не реализовал единственную попытку забить с пенальти в период выступлений за «Локомотив». 36-летний футболист играл за железнодорожников с февраля 2023 года до окончания сезона-2023/2024.

Всего в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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