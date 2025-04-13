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«Факел» не забивает в восьми матчах РПЛ подряд

«Факел» не забивает в восьми матчах РПЛ подряд
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Сегодня, 13 апреля, «Факел» уступил тольяттинскому «Акрону» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Таким образом, воронежский клуб не забивает в восьми играх РПЛ подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

В истории чемпионата России было лишь две сухие серии хуже: у «СКА-Хабаровск» в 2018 году (10) и у «Томи» в 2011 году (12).

После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Ростовом». Матч состоится 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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