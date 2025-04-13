«Факел» не забивает в восьми матчах РПЛ подряд
Поделиться
Сегодня, 13 апреля, «Факел» уступил тольяттинскому «Акрону» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Таким образом, воронежский клуб не забивает в восьми играх РПЛ подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'
В истории чемпионата России было лишь две сухие серии хуже: у «СКА-Хабаровск» в 2018 году (10) и у «Томи» в 2011 году (12).
После 24 сыгранных матчей «Факел» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с «Ростовом». Матч состоится 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
17:22
-
17:19
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:48
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:03
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:44
-
15:40
-
15:35
-
15:28
-
15:21
-
15:08
-
15:07
-
15:01
-
15:01
-
14:53
-
14:40
-
14:35
-
14:32