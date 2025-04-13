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Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов АПЛ

Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о возможном переходе в один из клубов АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о возможном присоединении к одному из клубов английской Премьер-Лиги в качестве свободного агента. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб после истечения действующего контракта.

«Честно говоря, я не знаю. Решение об уходе было принято не так давно. Мне нужно поговорить с ними, а потом я посмотрю, какая команда захочет меня заполучить. Так что я не знаю. Я понятия не имею», — приводит слова Де Брёйне журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. «Горожане» заплатили немецкому «Вольфсбургу» за трансфер атакующего полузащитника € 76 млн. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб свободным агентом.

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