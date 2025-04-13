«Если звёзды зажигаются, это кому-то нужно». Гендиректор «Пари НН» — о слухах вокруг клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о большом количестве слухов, которые окружают клуб. Ранее главный тренер нижегородцев Виктор Гончаренко в грубой форме назвал эти слухи ерундой.

«Поддержу Гончаренко в этом высказывании. Вспомним Маяковского: «Если звёзды зажигаются, значит, это кому-то нужно». Когда подобные новости появляются с завидной регулярностью, есть понимание, что действует какая-то программа. Не буду углубляться, неправильно кого-то выделять как соучастника этой истории. У нас нет времени реагировать на этот негатив, но уверен, что клуб закалится в этой борьбе. Наши болельщики — умные люди и понимают, что информация далека от правды. Виктор Михайлович прав, негатива много. Но он нам не помешает — мы делаем всё, чтобы сохранить команду в Премьер-Лиге», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.