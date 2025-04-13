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«Черноморец» и «Ротор» не выявили победителя в матче 28-го тура Первой лиги

«Черноморец» и «Ротор» не выявили победителя в матче 28-го тура Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались новороссийский «Черноморец» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Ярослав Хромей. Матч закончился со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Макаров – 4'     1:1 Акбашев – 60'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Сергей Макаров. На 60-й минуте хавбек «Черноморца» Роман Акбашев восстановил равновесие, реализовав 11-метровый удар.

«Черноморец» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Олега Василенко набрала 48 очков за 28 матчей. «Ротор» заработал 37 очков после 28 игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 59 очков за 27 встреч.

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