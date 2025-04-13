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Семак заявил, что матч «Зенита» с «Краснодаром» не является решающим в чемпионской гонке

Семак заявил, что матч «Зенита» с «Краснодаром» не является решающим в чемпионской гонке
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'    

— Воспринимаете ли вы этот матч как решающий в чемпионской гонке?
— Золотой матч тот, который позволяет завоевать золотые медали. Важных много, а золотой всегда один.

— Почему не сделали выбор в пользу Александра Соболева, который скинул оковы, забив гол в предыдущем матче? Сегодня он не в старте.
— То, что Саша забил, это хорошо, но это не является гарантией включения в стартовый состав.

— Чем вы руководствовались, оставляя Матео Кассьерру в запасе?
— Многие факторы повлияли. Сегодня мы постараемся использовать наших быстрых игроков. Что касается Матео, то он и на замену хорошо выходит, поэтому у нас будет больше возможностей повлиять на игру.

— Учитывая то, что при равенстве очков чемпион будет определяться по личным встречам, обговаривали вы, что нужно отыграть фору у «Краснодара», так как в первом матче вы уступили со счётом 0:2?
— Самое главное результат, а что касается дополнительных показателей, то они тоже важны, но в любом случае до этого момента нужно дойти. Нам нужно победить, а какой счёт, это уже второй вопрос, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (2:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

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