Тренер «Краснодара» Мусаев — о матче с «Зенитом»: самое важное — не играть на ничью

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Не хотелось бы отдавать мяч сопернику. Самое важное — не играть на ничью, не играть слишком аккуратно и с большим уважением к «Зениту». Мы должны делать то, что мы неплохо делаем на протяжении всего сезона: нужно встречать высоко, прессинговать и играть в футбол, а не сидеть в обороне и думать о быстрых атаках.

Перед игрой много мыслей, и не нужно думать о том, что ничья устраивает. Говорили с ребятами, что нужно выйти и сыграть так, как мы умеем. Если начнём хитрить и мудрить, к хорошему это не приведёт. Мы спокойны, стараемся оказать максимальное давление на соперника, стараться не думать о счёте и забить.

Этот «Краснодар» отличается от прошлогоднего тем, что это рабочая команда, и если мы обороняемся, то делаем это все вместе. Нет такого, что Батчи, Олусегун или Са недорабатывают. Каждый работает максимально.

Этот матч не решающий. Он имеет огромное значение, но после этого матча ещё шесть туров, это большая дистанция», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (2:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.