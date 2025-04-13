Салах установил рекорд по системе «гол+пас» за один сезон АПЛ, он обогнал Анри и Холанда

Крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по очкам, набранным по системе «гол+пас» за один сезон английской Премьер-лиги (в сезоне из 38 туров). В матче 32-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» египетский футболист сделал ассист на вингера Луиса Диаса. Эта передача стала 45-м результативным действием Салаха в нынешнем сезоне чемпионата Англии. В указанном турнире египтянин забил 27 голов и сделал 18 результативных передач.

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По этому показателю 32-летний игрок превзошёл экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри, набравшего 44 очка по системе «гол+пас» в сезоне-2002/2003. Также Салах опередил форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, совершившего 44 результативных действия в АПЛ в сезоне-2022/2023.