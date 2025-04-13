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Тренер «Ньюкасла» пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» по состоянию здоровья

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» по состоянию здоровья. Об этом сообщается на официальном сайте «Ньюкасла». Команды встретятся в 32-м туре английской Премьер-лиги сегодня, 13 апреля. Начало — в 18:30 по московскому времени.

«Главный тренер «сорок» был госпитализирован поздно вечером в пятницу после того, как несколько дней плохо себя чувствовал.

Медицинский персонал оставил Эдди в больнице на ночь для дальнейших тестов, которые продолжаются. Он в сознании и разговаривает с семьёй, а также продолжает получать профессиональную медицинскую помощь.

Все в «Ньюкасл Юнайтед» желают тренеру скорейшего выздоровления. Дальнейшие новости будут опубликованы позднее», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что руководить командой в ближайшем матче будут Джейсон Тиндалл и Грэм Джонс.