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Артём Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Факелом» в 24-м туре РПЛ

Артём Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Факелом» в 24-м туре РПЛ
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о победе тольяттинского клуба над «Факелом» (1:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. 36-летний форвард забил единственный мяч в игре ударом с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Дзюба – 72'    

«Нервный матч и тяжёлый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы всё‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе. Сейчас спокойно готовимся к «Спартаку», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 28 очков. «Факел» набрал 15 очков после 24 туров и располагается на 15-й строчке.

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