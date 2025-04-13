Артём Дзюба прокомментировал победу «Акрона» над «Факелом» в 24-м туре РПЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о победе тольяттинского клуба над «Факелом» (1:0) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. 36-летний форвард забил единственный мяч в игре ударом с пенальти.

«Нервный матч и тяжёлый. По делу выиграли, считаю. Могли и больше забивать, но нервозность и неопытность сказывается. Мы всё‑таки дебютанты. Многим надо пройти этот путь. Счастливы выиграть, важнейшая победа. Самая важная на этом этапе. Сейчас спокойно готовимся к «Спартаку», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

«Акрон» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 28 очков. «Факел» набрал 15 очков после 24 туров и располагается на 15-й строчке.