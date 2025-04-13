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Игрок «Ман Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что открыт к новым предложениям

Игрок «Ман Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что открыт к новым предложениям
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что готов рассмотреть любые предложения по дальнейшему сотрудничеству. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб после истечения действующего контракта.

«Я не знаю, что произойдёт. Если команды придут и убедят меня, что у них есть хороший спортивный проект, то, какой бы это проект ни был, я готов выслушать. Я люблю футбол и люблю играть в футбол», — приводит слова Де Брёйне инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. В текущем сезоне Де Брёйне провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами.

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