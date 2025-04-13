«Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» в матче с шестью голами в 32-м туре АПЛ

Завершился матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева поля.
На второй минуте защитник «волков» Райан Аит-Нури открыл счёт в матче. На 38-й минуте защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс отправил мяч в собственные ворота. На 59-й минуте арендованный у «Баварии» форвард Матис Тель сократил отставание «Тоттенхэма». На 64-й минуте нападающий Йёрген Странн Ларсен забил третий мяч «Вулверхэмптона». На 85-й минуте бразилец Ришарлисон сделал счёт 2:3. На 86-й минуте его соотечественник Матеус Кунья забил четвёртый мяч хозяев поля.
«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками в 32 турах. На счету «Вулверхэмптона» 35 очков. Команда располагается на 16-й строчке.
- 13 апреля 2025
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