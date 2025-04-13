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Вулверхэмптон — Тоттенхэм, результат матча 13 апреля 2025, счёт 4:2, АПЛ 2024-2025

«Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» в матче с шестью голами в 32-м туре АПЛ
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор из Манчестера. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
4 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Аит-Нури – 2'     2:0 Спенс – 38'     2:1 Тель – 59'     3:1 Странн Ларсен – 64'     3:2 Ришарлисон – 85'     4:2 Кунья – 86'    

На второй минуте защитник «волков» Райан Аит-Нури открыл счёт в матче. На 38-й минуте защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс отправил мяч в собственные ворота. На 59-й минуте арендованный у «Баварии» форвард Матис Тель сократил отставание «Тоттенхэма». На 64-й минуте нападающий Йёрген Странн Ларсен забил третий мяч «Вулверхэмптона». На 85-й минуте бразилец Ришарлисон сделал счёт 2:3. На 86-й минуте его соотечественник Матеус Кунья забил четвёртый мяч хозяев поля.

«Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками в 32 турах. На счету «Вулверхэмптона» 35 очков. Команда располагается на 16-й строчке.

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