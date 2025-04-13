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«Зенит» — «Краснодар»: Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд на 38-й минуте

«Зенит» — «Краснодар»: Лусиано Гонду вывел хозяев вперёд на 38-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Зенита» «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'    

На 38-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд после прострела полузащитника Андрея Мостового. Ранее по голу забили полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и игрок «Зенита» Андрей Мостовой.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.

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