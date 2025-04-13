«Зенит» — «Краснодар»: хозяева поля ведут в счёте после 45 минут матча

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Зенита» «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая половина игры завершилась с минимальным преимуществом «Зенита» в счёте. На 38-й минуте нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд после прострела полузащитника Андрея Мостового. Ранее по голу забили полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и игрок «Зенита» Андрей Мостовой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.