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Ливерпуль — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 13 апреля 2025, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

Гол ван Дейка в концовке матча принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диас – 18'     1:1 Робертсон – 86'     2:1 ван Дейк – 89'    

Счёт в матче на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 86-й минуте защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон забил в свои ворота. На 89-й минуте Вирджил ван Дейк с передачи Алексиса Мак Аллистера вывел команду вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Ливерпуль» заработал 76 очков после 32 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» занимает 17-е место. Команда набрала 35 очков за аналогичное количество встреч.

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