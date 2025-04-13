Гол ван Дейка в концовке матча принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл нападающий хозяев Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха. На 86-й минуте защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон забил в свои ворота. На 89-й минуте Вирджил ван Дейк с передачи Алексиса Мак Аллистера вывел команду вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:1.

«Ливерпуль» заработал 76 очков после 32 игр и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» занимает 17-е место. Команда набрала 35 очков за аналогичное количество встреч.