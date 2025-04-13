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Челси — Ипсвич Таун, результат матча 13 апреля 2025, счёт 2:2, АПЛ 2024-2025

«Челси» добился ничьей в матче с «Ипсвичем», отыгравшись с 0:2
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ипсвич Таун». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый счёт — 2:2.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Энсисо – 19'     0:2 Джонсон – 31'     1:2 Туанзебе – 46'     2:2 Санчо – 79'    

На 19-й минуте полузащитник гостей Хулио Энсисо открыл счёт в матче с передачи Бена Джонсона. На 31-й минуте Джонсон удвоил преимущество своей команды с передачи Хулио Энсио. На 46-й минуте защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе забил в свои ворота. На 80-й минуте Джейдон Санчо с передачи Коула Палмера сравнял счёт во встрече.

«Челси» заработал 54 очка после 32 игр и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ипсвич» занимает 18-е место. Команда набрала 21 очко за аналогичное количество встреч.

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