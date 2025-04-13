«Челси» добился ничьей в матче с «Ипсвичем», отыгравшись с 0:2

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Ипсвич Таун». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый счёт — 2:2.

На 19-й минуте полузащитник гостей Хулио Энсисо открыл счёт в матче с передачи Бена Джонсона. На 31-й минуте Джонсон удвоил преимущество своей команды с передачи Хулио Энсио. На 46-й минуте защитник «Ипсвича» Аксель Туанзебе забил в свои ворота. На 80-й минуте Джейдон Санчо с передачи Коула Палмера сравнял счёт во встрече.

«Челси» заработал 54 очка после 32 игр и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ипсвич» занимает 18-е место. Команда набрала 21 очко за аналогичное количество встреч.