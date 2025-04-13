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Мбаппе получил первую красную карточку в матчах за «Реал» в игре с «Алавесом»

Мбаппе получил первую красную карточку в матчах за «Реал» в игре с «Алавесом»
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В эти минуты проходит матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Алавес» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Реала». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
2-й тайм
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

На 39-й минуте французский нападающий мадридцев Килиан Мбаппе получил красную карточку за грубый фол на сопернике. Сначала арбитр показал форварду жёлтую карточку, но после просмотра VAR удалил игрока с поля.

После 30 сыгранных матчей «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.

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