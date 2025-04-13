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«Лацио» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Серии А начнётся в 21:45 мск

«Лацио» — «Рома»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Серии А начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Лацио» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 19-го тура чемпионата Италии сезона-2024/2025. Тогда «Рома» одержала победу со счётом 2:0.

После 31 матча «Лацио» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 71 очко после 32 встреч.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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