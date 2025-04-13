«Химки» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

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Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Химки» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 23 очка за 23 матча. «Крылья Советов» заработали 23 очка после 23 игр. Команда Игоря Осинькина располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.