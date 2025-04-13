«КАМАЗ» и «Енисей» сыграли вничью в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «КАМАЗ» и «Енисей». Встреча проходила на стадионе «КАМАЗ» в городе Набережные Челны. Игру обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Николаем Волошиным из Смоленска. Команды не смогли выявить победителя по итогам 90 минут матча. Итоговый счёт — 0:0.

После 28 проведённых матчей «КАМАЗ» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 32 набранных очка. «Енисей», в свою очередь, набрал 38 очков за 28 игр. Клуб из Красноярска располагается на восьмой строчке в таблице за шесть туров до завершения турнира.