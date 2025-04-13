Ван Дейк уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»
Поделиться
Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диас – 18' 1:1 Робертсон – 86' 2:1 ван Дейк – 89'
«К сожалению, такие вещи [автогол] случаются, но пришло время всё исправить. Я очень рад, что провёл свою 100-ю игру в качестве капитана «Ливерпуля». Это был эмоциональный день, и это было главным. Мы на шаг ближе ко всем нашим мечтам. Все знают, как сильно я люблю этот клуб, давайте посмотрим, как пройдёт следующая неделя», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
В текущем сезоне АПЛ 33-летний Вирджил ван Дейк провёл 32 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
20:25
-
20:24
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:14
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
19:02
-
18:54