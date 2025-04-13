Ван Дейк уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта.

«К сожалению, такие вещи [автогол] случаются, но пришло время всё исправить. Я очень рад, что провёл свою 100-ю игру в качестве капитана «Ливерпуля». Это был эмоциональный день, и это было главным. Мы на шаг ближе ко всем нашим мечтам. Все знают, как сильно я люблю этот клуб, давайте посмотрим, как пройдёт следующая неделя», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний Вирджил ван Дейк провёл 32 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.