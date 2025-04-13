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Ван Дейк уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»

Ван Дейк уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»
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Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги уклончиво ответил на вопрос о возможном продлении контракта.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Диас – 18'     1:1 Робертсон – 86'     2:1 ван Дейк – 89'    

«К сожалению, такие вещи [автогол] случаются, но пришло время всё исправить. Я очень рад, что провёл свою 100-ю игру в качестве капитана «Ливерпуля». Это был эмоциональный день, и это было главным. Мы на шаг ближе ко всем нашим мечтам. Все знают, как сильно я люблю этот клуб, давайте посмотрим, как пройдёт следующая неделя», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний Вирджил ван Дейк провёл 32 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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