Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алавес — Реал, результат матча 13 апреля 2025, счёт 0:1, Ла Лига 2024-2025

«Реал» победил «Алавес», играя 32 минуты в меньшинстве после удаления Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Алавес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступал Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). Победу в игре с минимальным преимуществом в счёте праздновали игроки «Реала» — 1:0.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

На 34-й минуте забитым голом отметился полузащитник мадридцев Эдуарду Камавинга. На 38-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за грубый фол. Удаление состоялось после просмотра VAR. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Алавеса» Мануэль Санчес.

После 31 сыгранного матча «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Материалы по теме
Gol Digital: «Реал» рассматривает игрока из Бундеслиги как возможную замену для Модрича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android