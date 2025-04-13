Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: офсайдная линия перед голом Глушенкова в ворота «Краснодара»

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра идёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). На момент написания новости счёт 3:1 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте вингер «Зенита» Максим Глушенков забил третий мяч в ворота «Краснодара». Ранее за сине-бело-голубых отличились форварды Лусиано Гонду и Андрей Мостовой. Единственный гол «Краснодара» забил полузащитник Никита Кривцов.

Голевой передачей на Глушенкова отметился бразилец Вендел. VAR проверял гол на предмет возможного офсайда.

Фото: кадр из трансляции

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.