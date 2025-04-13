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Зенит — Краснодар, результат матча 13 апреля 2025, счёт 4:1, РПЛ 2024-2025

«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

На 16-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперёд. На 29-й минуте вингер «Зенита» Андрей Мостовой восстановил равенство в счёте. На 38-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел сине-бело-голубых вперёд. На 80-й минуте вингер Максим Глушенков забил третий мяч «Зенита». На 90+1-й минуте бразилец Луис Энрике довёл счёт до крупного — 4:1.

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Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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