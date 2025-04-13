«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Сине-бело-голубые одержали разгромную волевую победу со счётом 4:1.

На 16-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперёд. На 29-й минуте вингер «Зенита» Андрей Мостовой восстановил равенство в счёте. На 38-й минуте форвард Лусиано Гонду вывел сине-бело-голубых вперёд. На 80-й минуте вингер Максим Глушенков забил третий мяч «Зенита». На 90+1-й минуте бразилец Луис Энрике довёл счёт до крупного — 4:1.

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Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.