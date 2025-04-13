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«Всё по делу». Генич — о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» в матче РПЛ

«Всё по делу». Генич — о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» в матче РПЛ
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Ну… Всё по делу. На сегодня, в данном конкретном матче, «Зенит», конечно, сильнее. Во всём. И на всех участках поля», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте находится московский «Спартак», который набрал 47 очков после 24 матчей.

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