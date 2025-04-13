«Всё по делу». Генич — о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» в матче РПЛ
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Ну… Всё по делу. На сегодня, в данном конкретном матче, «Зенит», конечно, сильнее. Во всём. И на всех участках поля», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте находится московский «Спартак», который набрал 47 очков после 24 матчей.
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