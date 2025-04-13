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«Зенит» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Краснодара» до двух очков

«Зенит» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Краснодара» до двух очков
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Санкт-петербургский «Зенит» победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги довёл количество набранных очков в текущем сезоне до 50 после. Игра завершилась разгромом «быков» со счётом 4:1. Таким образом, сине-бело-голубые сократили отставание от первого места до двух очков.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

Возглавляет чемпионскую гонку по-прежнему «Краснодар», у которого осталось 52 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков в 24 матчах.

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В 25-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Ахматом», а «Зенит» примет на своём поле «Химки». Матчи пройдут в выходные, 19 и 20 апреля соответственно.

Турнирная таблица РПЛ
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