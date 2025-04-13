«Зенит» сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Краснодара» до двух очков

Санкт-петербургский «Зенит» победы над «Краснодаром» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги довёл количество набранных очков в текущем сезоне до 50 после. Игра завершилась разгромом «быков» со счётом 4:1. Таким образом, сине-бело-голубые сократили отставание от первого места до двух очков.

Возглавляет чемпионскую гонку по-прежнему «Краснодар», у которого осталось 52 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», у которого 47 очков в 24 матчах.

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В 25-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с «Ахматом», а «Зенит» примет на своём поле «Химки». Матчи пройдут в выходные, 19 и 20 апреля соответственно.