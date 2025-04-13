«Зенит» прервал победную серию «Краснодара» в РПЛ из четырёх матчей
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Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:1. Таким образом, «Зенит» прервал победную серию «Краснодара» в РПЛ, которая состояла из четырёх матчей.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
Ранее «быки» были сильнее во встречах с «Пари НН» (3:0), «Ростовом» (1:0), «Факелом» (5:0) и «Акроном» (1:0).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте располагается «Спартак», у которого 47 очков.
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