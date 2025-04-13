«Зенит» обеспечил себе преимущество по личным встречам с «Краснодаром» в РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» добился преимущества над «Краснодаром» в личных встречах благодаря победе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 4:1. После очной встречи команд в Санкт-Петербурге счёт по сумме двух матчей 4:3 в пользу «Зенита». Напомним, в первом круге «горожане» победили с преимуществом в два мяча (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
Таким образом, в случае равенства очков между «Зенитом» и «Краснодаром» в итоговой таблице РПЛ выше будут располагаться сине-бело-голубые.
За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 52 очками. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 50 и располагается на второй строчке. Следом идут «Спартак» и ЦСКА, у которых по 47 очков.
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