Рязанцев: «Зенит» отправил «Краснодар» в нокаут, у клуба больше опыта в чемпионской гонке

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Семак очень хорошо выбрал стартовый состав. Мостовой проводит хорошую весну, что он сегодня и доказал. Думаю, что этим разгромом «Зенит» отправил «Краснодар» в нокаут. У «быков» непростые соперники в следующих турах. У «Зенита» тоже, но есть больше опыта выигрывать чемпионаты даже в такой непростой гонке. Мы видели это в прошлом сезоне. После сегодняшнего шансы «Краснодара» на титул упали, шансы «Зенита», наоборот, возросли», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит», набравший 50 очков за сезон, располагается на второй строчке.