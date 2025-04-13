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Рязанцев: «Зенит» отправил «Краснодар» в нокаут, у клуба больше опыта в чемпионской гонке

Рязанцев: «Зенит» отправил «Краснодар» в нокаут, у клуба больше опыта в чемпионской гонке
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Семак очень хорошо выбрал стартовый состав. Мостовой проводит хорошую весну, что он сегодня и доказал. Думаю, что этим разгромом «Зенит» отправил «Краснодар» в нокаут. У «быков» непростые соперники в следующих турах. У «Зенита» тоже, но есть больше опыта выигрывать чемпионаты даже в такой непростой гонке. Мы видели это в прошлом сезоне. После сегодняшнего шансы «Краснодара» на титул упали, шансы «Зенита», наоборот, возросли», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит», набравший 50 очков за сезон, располагается на второй строчке.

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